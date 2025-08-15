https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035432070.html
В Белом доме раскрыли, когда должна начаться встреча Путина и Трампа
Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Как сообщается, Трамп отбывает из Белого дома в Анкоридж в 06:45 (13:45 мск)."В 11:00 по местному времени (22:00 мск) Трамп в Анкоридже участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации", — говорится в документе.Согласно расписанию, уже в 21:45 (04:45 мск) Трамп покинет город.Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков сообщал, что российский и американский лидеры начнут беседу в 22:30 мск.Саммит России и США на АляскеВстреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
