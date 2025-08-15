Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме раскрыли, когда должна начаться встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 15.08.2025 (обновлено: 07:17 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035432070.html
В Белом доме раскрыли, когда должна начаться встреча Путина и Трампа
В Белом доме раскрыли, когда должна начаться встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
В Белом доме раскрыли, когда должна начаться встреча Путина и Трампа
Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T06:35:00+03:00
2025-08-15T07:17:00+03:00
в мире
аляска
сша
россия
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Как сообщается, Трамп отбывает из Белого дома в Анкоридж в 06:45 (13:45 мск).&quot;В 11:00 по местному времени (22:00 мск) Трамп в Анкоридже участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации&quot;, — говорится в документе.Согласно расписанию, уже в 21:45 (04:45 мск) Трамп покинет город.Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков сообщал, что российский и американский лидеры начнут беседу в 22:30 мск.Саммит России и США на АляскеВстреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
https://ria.ru/20250815/lavrov-2035432323.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин
В мире, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин
В Белом доме раскрыли, когда должна начаться встреча Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа должна начаться в пятницу в 22:00

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Как сообщается, Трамп отбывает из Белого дома в Анкоридж в 06:45 (13:45 мск).
«

"В 11:00 по местному времени (22:00 мск) Трамп в Анкоридже участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации", — говорится в документе.

Согласно расписанию, уже в 21:45 (04:45 мск) Трамп покинет город.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков сообщал, что российский и американский лидеры начнут беседу в 22:30 мск.

Саммит России и США на Аляске

Встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лавров ответил на вопрос о волнении перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 06:45
 
В миреАляскаСШАРоссияДональд ТрампЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала