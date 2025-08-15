https://ria.ru/20250815/voronezh-2035418084.html

Над Воронежем уничтожили беспилотник

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА по-прежнему сохраняется в Воронеже и области.

