20:46 15.08.2025
Обсуждать следующий саммит России и США пока рано, заявил Ушаков
россия
в мире
сша
москва
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Пока преждевременно обсуждать возможность проведения следующего саммита России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.“Остается меньше двух часов до этого саммита, можно подождать”, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ждет ли Москва проведения следующего российско-американского саммита.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
россия, в мире, сша, москва, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
Россия, В мире, США, Москва, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Пока преждевременно обсуждать возможность проведения следующего саммита России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
“Остается меньше двух часов до этого саммита, можно подождать”, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ждет ли Москва проведения следующего российско-американского саммита.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
Россия, В мире, США, Москва, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
