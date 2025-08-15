https://ria.ru/20250815/ushakov-2035626697.html

Обсуждать следующий саммит России и США пока рано, заявил Ушаков

Обсуждать следующий саммит России и США пока рано, заявил Ушаков - РИА Новости, 15.08.2025

Обсуждать следующий саммит России и США пока рано, заявил Ушаков

Пока преждевременно обсуждать возможность проведения следующего саммита России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T20:46:00+03:00

2025-08-15T20:46:00+03:00

2025-08-15T20:54:00+03:00

россия

в мире

сша

москва

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035627826_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c3eac8340c8d4f56edb246428d80975.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Пока преждевременно обсуждать возможность проведения следующего саммита России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.“Остается меньше двух часов до этого саммита, можно подождать”, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ждет ли Москва проведения следующего российско-американского саммита.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

https://ria.ru/20250812/alyaska-2034863465.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ушаков о проведении второго саммита Россия-США Ушаков заявил, что считает преждевременным обсуждать возможность проведения следующего саммита Россия-США 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-15T20:46 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, сша, москва, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске