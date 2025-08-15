https://ria.ru/20250815/ushakov-2035626697.html
Обсуждать следующий саммит России и США пока рано, заявил Ушаков
Обсуждать следующий саммит России и США пока рано, заявил Ушаков
Обсуждать следующий саммит России и США пока рано, заявил Ушаков
Пока преждевременно обсуждать возможность проведения следующего саммита России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 15.08.2025
россия
в мире
сша
москва
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Пока преждевременно обсуждать возможность проведения следующего саммита России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.“Остается меньше двух часов до этого саммита, можно подождать”, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ждет ли Москва проведения следующего российско-американского саммита.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
Ушаков о проведении второго саммита Россия-США
Ушаков заявил, что считает преждевременным обсуждать возможность проведения следующего саммита Россия-США 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
Обсуждать следующий саммит России и США пока рано, заявил Ушаков
