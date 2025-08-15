Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске самокатчик сбил трехлетнего мальчика на беговеле - РИА Новости, 15.08.2025
15:58 15.08.2025
В Ульяновске самокатчик сбил трехлетнего мальчика на беговеле
В Ульяновске самокатчик сбил трехлетнего мальчика на беговеле - РИА Новости, 15.08.2025
В Ульяновске самокатчик сбил трехлетнего мальчика на беговеле
Подросток на электросамокате сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Ульяновске, в результате ребенок был доставлен в больницу, сообщили журналистам в УМВД... РИА Новости, 15.08.2025
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Подросток на электросамокате сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Ульяновске, в результате ребенок был доставлен в больницу, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. "По предварительной информации, 15 августа около 14.05 часов около дома 61 по улице Рябикова города Ульяновска подросток 2009 года рождения, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на малолетнего 2022 года рождения, который передвигался на беговеле по тротуару справа налево по ходу движения электросамоката. В результате ДТП трехлетний мальчик доставлен в больницу", - говорится в сообщении ведомства. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. В региональном СУСК России сообщили журналистам, что также проверяют данные из соцсетей об этом происшествии. "Следователями устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", - говорится в сообщении следственного управления.
ульяновск
россия
ульяновская область
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
В Ульяновске самокатчик сбил трехлетнего мальчика на беговеле

Подросток на электросамокате сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Ульяновске

САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Подросток на электросамокате сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Ульяновске, в результате ребенок был доставлен в больницу, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области.
"По предварительной информации, 15 августа около 14.05 часов около дома 61 по улице Рябикова города Ульяновска подросток 2009 года рождения, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на малолетнего 2022 года рождения, который передвигался на беговеле по тротуару справа налево по ходу движения электросамоката. В результате ДТП трехлетний мальчик доставлен в больницу", - говорится в сообщении ведомства.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.
В региональном СУСК России сообщили журналистам, что также проверяют данные из соцсетей об этом происшествии. "Следователями устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", - говорится в сообщении следственного управления.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка
2 августа, 18:50
 
ПроисшествияУльяновскРоссияУльяновская область
 
 
