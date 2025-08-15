https://ria.ru/20250815/uljanovsk-2035555944.html

В Ульяновске самокатчик сбил трехлетнего мальчика на беговеле

В Ульяновске самокатчик сбил трехлетнего мальчика на беговеле

САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Подросток на электросамокате сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Ульяновске, в результате ребенок был доставлен в больницу, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. "По предварительной информации, 15 августа около 14.05 часов около дома 61 по улице Рябикова города Ульяновска подросток 2009 года рождения, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на малолетнего 2022 года рождения, который передвигался на беговеле по тротуару справа налево по ходу движения электросамоката. В результате ДТП трехлетний мальчик доставлен в больницу", - говорится в сообщении ведомства. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. В региональном СУСК России сообщили журналистам, что также проверяют данные из соцсетей об этом происшествии. "Следователями устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", - говорится в сообщении следственного управления.

