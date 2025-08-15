Рейтинг@Mail.ru
Для США все очевиднее становятся реалии на Украине, отметил экс-разведчик - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/ukraina-2035661108.html
Для США все очевиднее становятся реалии на Украине, отметил экс-разведчик
Для США все очевиднее становятся реалии на Украине, отметил экс-разведчик - РИА Новости, 15.08.2025
Для США все очевиднее становятся реалии на Украине, отметил экс-разведчик
Реалии конфликта на Украине становятся все более очевидными для американцев, к нему больше не относятся "романтично", рассказал РИА Новости отставной офицер... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T23:37:00+03:00
2025-08-15T23:37:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
скотт риттер
владимир зеленский
юрий ушаков
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Реалии конфликта на Украине становятся все более очевидными для американцев, к нему больше не относятся "романтично", рассказал РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер. "Фактор Владимира Зеленского в США мертв. К этому конфликту больше не относятся романтично. На самом деле реалии конфликта становятся все более очевидны для американцев. Сторонники (президента США Дональда - ред.) Трампа не хотят войны с Россией. Они совсем не хотят ядерной войны", - сказал Риттер. По его словам, если Трамп сможет укрепить свои позиции мирным соглашением, он "погубит всех в конгрессе", особенно республиканцев, которые выступают против него. Саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но лидеры обсудят и двусторонние отношения. В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву. Министр обороны США Пит Хегсет сначала не входил в шорт-лист участников переговоров, но в пятницу он направился на базу на Аляске, где пройдет саммит.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035659081.html
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035657942.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, аляска, скотт риттер, владимир зеленский, юрий ушаков, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Аляска, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Для США все очевиднее становятся реалии на Украине, отметил экс-разведчик

Риттер: реалии конфликта на Украине становятся очевиднее для американцев

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Реалии конфликта на Украине становятся все более очевидными для американцев, к нему больше не относятся "романтично", рассказал РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.
"Фактор Владимира Зеленского в США мертв. К этому конфликту больше не относятся романтично. На самом деле реалии конфликта становятся все более очевидны для американцев. Сторонники (президента США Дональда - ред.) Трампа не хотят войны с Россией. Они совсем не хотят ядерной войны", - сказал Риттер.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске. 15 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Переговоры Путина и Трампа на Аляске идут уже час
Вчера, 23:29
По его словам, если Трамп сможет укрепить свои позиции мирным соглашением, он "погубит всех в конгрессе", особенно республиканцев, которые выступают против него.
Саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву. Министр обороны США Пит Хегсет сначала не входил в шорт-лист участников переговоров, но в пятницу он направился на базу на Аляске, где пройдет саммит.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
CNN обратил внимание на "язык тела" Путина и Трампа на встрече
Вчера, 23:23
 
В миреСШАРоссияАляскаСкотт РиттерВладимир ЗеленскийЮрий УшаковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала