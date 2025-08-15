https://ria.ru/20250815/ukraina-2035661108.html

Для США все очевиднее становятся реалии на Украине, отметил экс-разведчик

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Реалии конфликта на Украине становятся все более очевидными для американцев, к нему больше не относятся "романтично", рассказал РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер. "Фактор Владимира Зеленского в США мертв. К этому конфликту больше не относятся романтично. На самом деле реалии конфликта становятся все более очевидны для американцев. Сторонники (президента США Дональда - ред.) Трампа не хотят войны с Россией. Они совсем не хотят ядерной войны", - сказал Риттер. По его словам, если Трамп сможет укрепить свои позиции мирным соглашением, он "погубит всех в конгрессе", особенно республиканцев, которые выступают против него. Саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но лидеры обсудят и двусторонние отношения. В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву. Министр обороны США Пит Хегсет сначала не входил в шорт-лист участников переговоров, но в пятницу он направился на базу на Аляске, где пройдет саммит.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

