В Киеве у посольства США несколько сотен человек собрались на митинг

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Несколько сотен киевлян собрались в пятницу у американского посольств в украинской столице, требуя "справедливых переговоров" между РФ и США, сообщил местный телеканал "Киев24". "Несколько сотен человек собрались под посольством США в Киеве: требуют справедливых переговоров между (президентом США Дональдом -ред.) Трампом и (президентом РФ Владимиром -ред.) Путиным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Киев24". Среди требований, выдвигаемых митингующими к участникам переговоров, - проведение обмена военнопленными в формате "всех на всех" и отказ от возможного, по их мнению, обмена территориями. Как сообщили украинские журналисты, митингующие намерены передать полный список своих требований в посольство США, в надежде, что он дойдет до американского лидера. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

