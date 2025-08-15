Рейтинг@Mail.ru
В Киеве у посольства США несколько сотен человек собрались на митинг
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 15.08.2025 (обновлено: 14:14 15.08.2025)
В Киеве у посольства США несколько сотен человек собрались на митинг
В Киеве у посольства США несколько сотен человек собрались на митинг
В Киеве у посольства США несколько сотен человек собрались на митинг
Несколько сотен киевлян собрались в пятницу у американского посольств в украинской столице, требуя "справедливых переговоров" между РФ и США, сообщил местный...
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Несколько сотен киевлян собрались в пятницу у американского посольств в украинской столице, требуя "справедливых переговоров" между РФ и США, сообщил местный телеканал "Киев24". "Несколько сотен человек собрались под посольством США в Киеве: требуют справедливых переговоров между (президентом США Дональдом -ред.) Трампом и (президентом РФ Владимиром -ред.) Путиным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Киев24". Среди требований, выдвигаемых митингующими к участникам переговоров, - проведение обмена военнопленными в формате "всех на всех" и отказ от возможного, по их мнению, обмена территориями. Как сообщили украинские журналисты, митингующие намерены передать полный список своих требований в посольство США, в надежде, что он дойдет до американского лидера. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Киеве у посольства США несколько сотен человек собрались на митинг

Несколько сотен киевлян на митинге требуют справедливых переговоров России и США

© AP Photo / Efrem LukatskyМитинг у здания посольства США в Киеве
Митинг у здания посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Несколько сотен киевлян собрались в пятницу у американского посольств в украинской столице, требуя "справедливых переговоров" между РФ и США, сообщил местный телеканал "Киев24".
"Несколько сотен человек собрались под посольством США в Киеве: требуют справедливых переговоров между (президентом США Дональдом -ред.) Трампом и (президентом РФ Владимиром -ред.) Путиным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Киев24".
