06:04 15.08.2025 (обновлено: 06:19 15.08.2025)
На Украине усилили борьбу с дезертирами, рассказал Марочко
в мире
украина
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинское командование усилило борьбу с беглецами в связи с резким увеличением случаев дезертирства среди мобилизованных в рядах ВСУ с начала текущего месяца, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "По данным агентурных источников, с украинского ГШ (генштаба - ред.) разослано распоряжение силовым ведомствам об усилении работы по противодействию самовольного оставления частей мобилизованными гражданами Украины. С этой целью увеличено количество военных патрулей в прифронтовых зонах, а также налажено взаимодействие с представителями министерства внутренних дел и СБУ. Это связанно с резким увеличением дезертирства в украинской армии с начала текущего месяца", - сообщил эксперт. Марочко отметил, что усиление контроля за дезертирами подтверждают и жители Харьковской области, отмечающие участившиеся "облавы" в местах скопления людей и усиленный паспортный контроль со стороны силовиков.
в мире, украина, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
В миреУкраинаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
