На Украине усилили борьбу с дезертирами, рассказал Марочко
ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинское командование усилило борьбу с беглецами в связи с резким увеличением случаев дезертирства среди мобилизованных в рядах ВСУ с начала текущего месяца, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "По данным агентурных источников, с украинского ГШ (генштаба - ред.) разослано распоряжение силовым ведомствам об усилении работы по противодействию самовольного оставления частей мобилизованными гражданами Украины. С этой целью увеличено количество военных патрулей в прифронтовых зонах, а также налажено взаимодействие с представителями министерства внутренних дел и СБУ. Это связанно с резким увеличением дезертирства в украинской армии с начала текущего месяца", - сообщил эксперт. Марочко отметил, что усиление контроля за дезертирами подтверждают и жители Харьковской области, отмечающие участившиеся "облавы" в местах скопления людей и усиленный паспортный контроль со стороны силовиков.
