Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 15.08.2025 (обновлено: 13:23 15.08.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
днепропетровская область
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" в течение недели продолжала наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ за это время потеряли до 2740 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.В Минобороны РФ напомнили, что за это время группировкой были освобождены населенные пункты Яблоновка, Луначарское, Суворово и Никаноровка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям 19 украинских бригад и двух полков."Противник потерял до 2740 военнослужащих, танк, 30 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" в течение недели продолжала наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ за это время потеряли до 2740 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.
В Минобороны РФ напомнили, что за это время группировкой были освобождены населенные пункты Яблоновка, Луначарское, Суворово и Никаноровка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям 19 украинских бригад и двух полков.
"Противник потерял до 2740 военнослужащих, танк, 30 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
