Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 15.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
15.08.2025
2025-08-15T13:13:00+03:00
2025-08-15T13:13:00+03:00
2025-08-15T13:23:00+03:00
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" в течение недели продолжала наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ за это время потеряли до 2740 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.В Минобороны РФ напомнили, что за это время группировкой были освобождены населенные пункты Яблоновка, Луначарское, Суворово и Никаноровка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям 19 украинских бригад и двух полков."Противник потерял до 2740 военнослужащих, танк, 30 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
