NBC: Трамп пока не собирается звонить Зеленскому перед встречей с Путиным

NBC: Трамп не собирается звонить Зеленскому и лидерам ЕС до встречи с Путиным
Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.
Расстояние между Магаданом, где сейчас находится российский лидер, и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.
Как рассказали синоптики, к моменту начала переговоров воздух на Аляске прогреется до плюс 15 — плюс 18.
Сейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницы— прежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом.
В составе российской делегации — помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Напротив них будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.
Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".
Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
На фото: контрольно-пропускной пункт военной базы Эльмендорф-Ричардсон.
В Москве заявили, что говорить о встрече в трехстороннем формате, с участием Владимира Зеленского, пока рано. Пока же Путин и Трамп должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы.
"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Закончится саммит подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.
