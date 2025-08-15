Рейтинг@Mail.ru
NBC: Трамп пока не собирается звонить Зеленскому перед встречей с Путиным - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/trump-2035490856.html
NBC: Трамп пока не собирается звонить Зеленскому перед встречей с Путиным
NBC: Трамп пока не собирается звонить Зеленскому перед встречей с Путиным - РИА Новости, 15.08.2025
NBC: Трамп пока не собирается звонить Зеленскому перед встречей с Путиным
Президент США Дональд Трамп пока не собирается звонить Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед своим саммитом с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T12:35:00+03:00
2025-08-15T12:35:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_47a03b9a2ac46e461d34d3e83e293239.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не собирается звонить Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед своим саммитом с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Как ожидается, Трамп не будет звонить... Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу. Однако пока неясно, изменится ли это во время его продолжительного семичасового перелета из Вашингтона в Анкоридж", - сообщает телеканал. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Белый дом сообщил позже, что встреча начнется в 22.00 мск. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_03d2e456343aed2d9adf648219bfa013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
NBC: Трамп пока не собирается звонить Зеленскому перед встречей с Путиным

NBC: Трамп не собирается звонить Зеленскому и лидерам ЕС до встречи с Путиным

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не собирается звонить Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед своим саммитом с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
"Как ожидается, Трамп не будет звонить... Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу. Однако пока неясно, изменится ли это во время его продолжительного семичасового перелета из Вашингтона в Анкоридж", - сообщает телеканал.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Белый дом сообщил позже, что встреча начнется в 22.00 мск.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Аляска готовится к исторической встрече Путина и Трампа
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия, вылетевший из московского аэропорта Внуково, прибыл в Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Расстояние между Магаданом, где сейчас находится российский лидер, и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.

Журналисты кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовятся к российско-американским переговорам

Расстояние между Магаданом, где сейчас находится российский лидер, и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© AP Photo / Jae C. Hong

Как рассказали синоптики, к моменту начала переговоров воздух на Аляске прогреется до плюс 15 — плюс 18.

Подготовка ко встрече президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже, штат Аляска

Как рассказали синоптики, к моменту начала переговоров воздух на Аляске прогреется до плюс 15 — плюс 18.

© AP Photo / Jae C. Hong
3 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Сейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницыпрежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом.

Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовится к российско-американским переговорам

Сейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницыпрежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© AP Photo / Jae C. Hong

В составе российской делегации помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Журналисты у военной базы США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже, штат Аляска

В составе российской делегации помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

© AP Photo / Jae C. Hong
5 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Напротив них будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.

Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовится к российско-американским переговорам

Напротив них будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".

Сотрудник полиции у памятника первым поселенцам Аляски на набережной Чены и площади Голден Харт в городе Фэрбанкс на Аляске

Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center, где представители СМИ готовятся к российско-американским переговорам

Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

На фото: контрольно-пропускной пункт военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

Контрольно-пропускной пункт (КПП) военной базы США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже на Аляске

На фото: контрольно-пропускной пункт военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В Москве заявили, что говорить о встрече в трехстороннем формате, с участием Владимира Зеленского, пока рано. Пока же Путин и Трамп должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы.

Сотрудники правоохранительных органов у спортивной арены Airlines Center, где журналисты кремлевского пула готовятся к российско-американским переговорам

В Москве заявили, что говорить о встрече в трехстороннем формате, с участием Владимира Зеленского, пока рано. Пока же Путин и Трамп должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовятся к российско-американским переговорам

"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Закончится саммит подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия в аэропорту Анкориджа

Закончится саммит подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Расстояние между Магаданом, где сейчас находится российский лидер, и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Как рассказали синоптики, к моменту начала переговоров воздух на Аляске прогреется до плюс 15 — плюс 18.

© AP Photo / Jae C. Hong
3 из 12

Сейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницыпрежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12

В составе российской делегации помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

© AP Photo / Jae C. Hong
5 из 12

Напротив них будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: контрольно-пропускной пункт военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 12

В Москве заявили, что говорить о встрече в трехстороннем формате, с участием Владимира Зеленского, пока рано. Пока же Путин и Трамп должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 12

"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Закончится саммит подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала