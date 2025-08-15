https://ria.ru/20250815/trump-2035490856.html

NBC: Трамп пока не собирается звонить Зеленскому перед встречей с Путиным

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не собирается звонить Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед своим саммитом с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Как ожидается, Трамп не будет звонить... Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу. Однако пока неясно, изменится ли это во время его продолжительного семичасового перелета из Вашингтона в Анкоридж", - сообщает телеканал. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Белый дом сообщил позже, что встреча начнется в 22.00 мск. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

