Джабаров прокомментировал переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
23:02 15.08.2025 (обновлено: 23:07 15.08.2025)
Джабаров прокомментировал переговоры Путина и Трампа
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. От переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидают определённого прогресса в нормализации связей двух великих держав, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже."Ждём определённого прогресса в нормализации связей двух великих держав. И продолжаем внимательно следить за развитием событий в 49-м штате США", - написал политик в своем Telegram-канале.Говоря о визите российского президента на Аляску, Джабаров отметил, что это плохая новость для европейцев и вообще всех сторонников противостояния с Россией, "которых в Штатах хватает". Все они продолжат оказывать давление на американского лидера, полагает он.Сенатор добавил, что на переговорах будут обсуждать не только Украину и не только политические вопросы, но и экономику, в том числе сотрудничество в Арктике, по редкоземельным металлам и другие."Накануне встречи в прессе много всего обсуждается, включая самые невероятные проекты, такие как строительство тоннеля под Беринговым проливом и совместная добыча полезных ископаемых на Аляске", - написал Джабаров.Также американцы анонсировали снятие санкций в отношении российской авиационной промышленности, видимо, Boeing опасается успехов в развитии отечественного авиастроения, добавил законодатель.По его мнению, многое из этого "можно отнести, скорее, к завышенным ожиданиям".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. От переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидают определённого прогресса в нормализации связей двух великих держав, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
"Ждём определённого прогресса в нормализации связей двух великих держав. И продолжаем внимательно следить за развитием событий в 49-м штате США", - написал политик в своем Telegram-канале.
Говоря о визите российского президента на Аляску, Джабаров отметил, что это плохая новость для европейцев и вообще всех сторонников противостояния с Россией, "которых в Штатах хватает". Все они продолжат оказывать давление на американского лидера, полагает он.
Сенатор добавил, что на переговорах будут обсуждать не только Украину и не только политические вопросы, но и экономику, в том числе сотрудничество в Арктике, по редкоземельным металлам и другие.
"Накануне встречи в прессе много всего обсуждается, включая самые невероятные проекты, такие как строительство тоннеля под Беринговым проливом и совместная добыча полезных ископаемых на Аляске", - написал Джабаров.
Также американцы анонсировали снятие санкций в отношении российской авиационной промышленности, видимо, Boeing опасается успехов в развитии отечественного авиастроения, добавил законодатель.
По его мнению, многое из этого "можно отнести, скорее, к завышенным ожиданиям".
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Путин и Трамп находились в лимузине без переводчика, пишет NYT
