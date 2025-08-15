https://ria.ru/20250815/tramp-2035653796.html

Джабаров прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Джабаров прокомментировал переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

Джабаров прокомментировал переговоры Путина и Трампа

От переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидают определённого прогресса в нормализации связей двух великих держав, заявил первый... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T23:02:00+03:00

2025-08-15T23:02:00+03:00

2025-08-15T23:07:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

владимир джабаров

совет федерации рф

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. От переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидают определённого прогресса в нормализации связей двух великих держав, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже."Ждём определённого прогресса в нормализации связей двух великих держав. И продолжаем внимательно следить за развитием событий в 49-м штате США", - написал политик в своем Telegram-канале.Говоря о визите российского президента на Аляску, Джабаров отметил, что это плохая новость для европейцев и вообще всех сторонников противостояния с Россией, "которых в Штатах хватает". Все они продолжат оказывать давление на американского лидера, полагает он.Сенатор добавил, что на переговорах будут обсуждать не только Украину и не только политические вопросы, но и экономику, в том числе сотрудничество в Арктике, по редкоземельным металлам и другие."Накануне встречи в прессе много всего обсуждается, включая самые невероятные проекты, такие как строительство тоннеля под Беринговым проливом и совместная добыча полезных ископаемых на Аляске", - написал Джабаров.Также американцы анонсировали снятие санкций в отношении российской авиационной промышленности, видимо, Boeing опасается успехов в развитии отечественного авиастроения, добавил законодатель.По его мнению, многое из этого "можно отнести, скорее, к завышенным ожиданиям".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

россия

сша

аляска

