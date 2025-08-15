https://ria.ru/20250815/tramp-2035622878.html

В США заявили, что Трампа не волнуют геополитические нюансы на Украине

В США заявили, что Трампа не волнуют геополитические нюансы на Украине

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

скотт риттер

юрий ушаков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа не волнуют геополитические нюансы на Украине, ему нужно прекращение огня, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер. "Чего хочет Трамп, так это прекращения огня. Это все. Трампа не волнуют геополитические нюансы поля боя на Украине. И если (президент России Владимир - ред.) Путин сможет убедить его, что самый быстрый способ добиться прекращения огня - заставить Украину покинуть территорию России и сказать "нет" НАТО, так и будет", - считает Риттер. Он отметил, что Путин не боится санкций, не боится других угроз Трампа, Россию ничего не остановит, и Трамп это понимает. "Если вы хотите прекращения огня сейчас - скажите Украине уйти из России. Если Украина не уйдет, ее заставят уйти", - сказал Риттер. Саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но лидеры обсудят и двусторонние отношения. В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, глава МО Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву. Кроме того, Пентагон сообщил, что на Аляску выехал министр обороны США Пит Хегсет.

сша

украина

россия

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, скотт риттер, юрий ушаков, нато, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, встреча путина и трампа на аляске