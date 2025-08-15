https://ria.ru/20250815/tramp-2035579420.html

Губернатор Аляски назвал "прекрасной идеей" встречу Путина и Трампа в штате

Губернатор Аляски назвал "прекрасной идеей" встречу Путина и Трампа в штате - РИА Новости, 15.08.2025

Губернатор Аляски назвал "прекрасной идеей" встречу Путина и Трампа в штате

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что считает "прекрасной идеей" встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в штате. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T17:11:00+03:00

2025-08-15T17:11:00+03:00

2025-08-15T17:34:00+03:00

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

россия

владимир путин

сша

аляска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035314888_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_c696cf223175d2b65784a6f3cfd6254d.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что считает "прекрасной идеей" встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в штате."Я думаю, это прекрасная идея - провести встречу президента и Путина здесь, на Аляске", - заявил Данливи в эфире телеканала Fox News.Он выразил надежду на то, что Трамп и Путин "заложат основу для установления прочного мира". Губернатор также отметил, что жители Аляски не слишком беспокоятся об угрозах."У нас мощная армия, поэтому мы спокойно спим по ночам", - подчеркнул он.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250815/zhiteli-2035533016.html

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, россия, владимир путин, сша, аляска