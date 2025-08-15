https://ria.ru/20250815/tramp-2035579420.html
Губернатор Аляски назвал "прекрасной идеей" встречу Путина и Трампа в штате
2025-08-15T17:11:00+03:00
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
россия
владимир путин
сша
аляска
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что считает "прекрасной идеей" встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в штате."Я думаю, это прекрасная идея - провести встречу президента и Путина здесь, на Аляске", - заявил Данливи в эфире телеканала Fox News.Он выразил надежду на то, что Трамп и Путин "заложат основу для установления прочного мира". Губернатор также отметил, что жители Аляски не слишком беспокоятся об угрозах."У нас мощная армия, поэтому мы спокойно спим по ночам", - подчеркнул он.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
