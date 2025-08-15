https://ria.ru/20250815/tramp-2035559735.html

Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту на Аляске

Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025

Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту на Аляске

Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T16:09:00+03:00

2025-08-15T16:09:00+03:00

2025-08-15T16:09:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:164:2860:1773_1920x0_80_0_0_d3fbd1ed762179b9d8fc71e459eedd8a.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. "Американский чиновник отметил, что Белый дом с острожным оптимизмом относится к этой встрече", - говорится в публикации. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250815/tramp-2035542839.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске