Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту на Аляске
Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту на Аляске
Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:09:00+03:00
2025-08-15T16:09:00+03:00
2025-08-15T16:09:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. "Американский чиновник отметил, что Белый дом с острожным оптимизмом относится к этой встрече", - говорится в публикации. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
россия
сша
аляска
2025
Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту на Аляске
