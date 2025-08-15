https://ria.ru/20250815/tramp-2035555823.html
Губернатор Аляски заявил, что Трамп первым прибудет на саммит
Губернатор Аляски заявил, что Трамп первым прибудет на саммит
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что президент США Дональд Трамп первым должен прибыть на базу Элмендорф-Ричардсон, где должен пройти саммит, и будет готов встретить российского лидера Владимира Путина."Президент прибудет на базу, затем прибудет российский президент", - сказал Данливи в эфире телеканала Fox News.Он отметил, что Трамп после прибытия сможет быть на взлетно-посадочной полосе и приветствовать российского президента.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
