https://ria.ru/20250815/tramp-2035555823.html

Губернатор Аляски заявил, что Трамп первым прибудет на саммит

Губернатор Аляски заявил, что Трамп первым прибудет на саммит - РИА Новости, 15.08.2025

Губернатор Аляски заявил, что Трамп первым прибудет на саммит

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что президент США Дональд Трамп первым должен прибыть на базу Элмендорф-Ричардсон, где должен пройти саммит, и будет... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T15:57:00+03:00

2025-08-15T15:57:00+03:00

2025-08-15T16:31:00+03:00

в мире

аляска

россия

встреча путина и трампа на аляске

сша

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035543201_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_c4a1f097557c16c88755f99a93cd6f24.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что президент США Дональд Трамп первым должен прибыть на базу Элмендорф-Ричардсон, где должен пройти саммит, и будет готов встретить российского лидера Владимира Путина."Президент прибудет на базу, затем прибудет российский президент", - сказал Данливи в эфире телеканала Fox News.Он отметил, что Трамп после прибытия сможет быть на взлетно-посадочной полосе и приветствовать российского президента.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250815/tramp-2035542839.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, россия, встреча путина и трампа на аляске, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков