Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/tramp-2035555397.html
Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов
Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:57:00+03:00
2025-08-15T15:57:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
евросоюз
пошлины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034792123_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_cfded49df3ab3dfce9c1a743a33b64db.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов. "Я буду устанавливать пошлины на следующей неделе на сталь, а также на микрочипы", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп в конце июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Седьмого августа, Трамп сообщил, что Штаты введут пошлины в 100% в отношении импортных чипов и полупроводников. Он при этом отметил, что при их производстве в США пошлины компаниям не грозят.
https://ria.ru/20250812/tramp-2034703445.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034792123_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ff13f0fc8d58adc8dd9026fd195023c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, евросоюз, пошлины
В мире, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Пошлины
Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов

Трамп на следующей неделе намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов.
"Я буду устанавливать пошлины на следующей неделе на сталь, а также на микрочипы", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп в конце июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Седьмого августа, Трамп сообщил, что Штаты введут пошлины в 100% в отношении импортных чипов и полупроводников. Он при этом отметил, что при их производстве в США пошлины компаниям не грозят.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Трамп подтвердил приостановку повышения пошлин на товары из Китая
12 августа, 04:17
 
В миреСШАДональд ТрампЕвросоюзПошлины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала