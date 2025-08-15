https://ria.ru/20250815/tramp-2035555397.html

Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов. "Я буду устанавливать пошлины на следующей неделе на сталь, а также на микрочипы", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп в конце июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Седьмого августа, Трамп сообщил, что Штаты введут пошлины в 100% в отношении импортных чипов и полупроводников. Он при этом отметил, что при их производстве в США пошлины компаниям не грозят.

