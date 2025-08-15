https://ria.ru/20250815/tramp-2035542669.html
Трамп пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса на саммите
Трамп пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса на саммите - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса на саммите
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию ждут тяжелые экономические последствия если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не принесет... РИА Новости, 15.08.2025
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию ждут тяжелые экономические последствия если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не принесет прогресса в украинском вопросе."Тяжелые экономические (последствия – ред.). Да, они будут очень тяжелые", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
