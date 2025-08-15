Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса на саммите - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 15.08.2025 (обновлено: 17:19 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/tramp-2035542669.html
Трамп пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса на саммите
Трамп пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса на саммите - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса на саммите
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию ждут тяжелые экономические последствия если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не принесет... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:32:00+03:00
2025-08-15T17:19:00+03:00
россия
в мире
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию ждут тяжелые экономические последствия если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не принесет прогресса в украинском вопросе."Тяжелые экономические (последствия – ред.). Да, они будут очень тяжелые", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250815/tramp-2035514757.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f3ccde368ec67a8b92b0f0e1093b634a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
Россия, В мире, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса на саммите

Трамп пригрозил РФ санкциями при отсутствии прогресса по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию ждут тяжелые экономические последствия если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не принесет прогресса в украинском вопросе.
"Тяжелые экономические (последствия – ред.). Да, они будут очень тяжелые", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
"Ставки высоки". Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску
Вчера, 14:13
 
РоссияВ миреАляскаСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала