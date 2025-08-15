Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями, пишет NBC

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.