Эксперт объяснила, в каком случае Трамп посчитает саммит на Аляске успешным

Эксперт объяснила, в каком случае Трамп посчитает саммит на Аляске успешным - РИА Новости, 15.08.2025

Эксперт объяснила, в каком случае Трамп посчитает саммит на Аляске успешным

15.08.2025

Президент США Дональд Трамп, вероятно, посчитает встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске успешной при достижении результата, который он...

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, посчитает встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске успешной при достижении результата, который он сможет показать американской публике как прогресс, будь то договоренности о перемирии или о новом саммите с участием Украины, предположила в разговоре с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская. В эфире Fox News Radio в четверг Трамп оценил вероятность неудачного завершения переговоров в 25% и подчеркнул готовность применить санкции в случае неудачного исхода. "Он хотел бы показать американской публике, что прогресс достигнут. Либо какое-то перемирие, либо открывается дорога к трехстороннему саммиту с участием Украины, либо какие-то новые возможности. По всей видимости, что-то такое Трамп хотел бы получить, но он до конца не уверен, будет ли достигнут прогресс", - считает собеседница агентства. При этом она отметила, что обсуждение других вопросов, связанных с российско-американской повесткой, может дать Трампу возможность сказать о прогрессе в отношениях с Россией. Этот аспект может быть особенно значимым для тех сторонников Трампа, кому важны концентрация Вашингтона на противостоянии с Китаем и снижение нагрузки на европейском направлении. Эксперт также полагает, что дальнейшие шаги Белого дома после саммита, включая введение санкций, во многом зависят от интерпретации итогов переговоров. "Они (санкции - ред.) могут быть введены даже если будет какой-то прогресс. Здесь ведение санкций будет рассматриваться как способ усилить давление на Россию и способствовать ходу переговорного процесса", - допустила собеседница. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты двух стран встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

