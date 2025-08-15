https://ria.ru/20250815/titov-2035481584.html

Титов предположил, какие вопросы обсудят Путин и Трамп

Титов предположил, какие вопросы обсудят Путин и Трамп - РИА Новости, 15.08.2025

Титов предположил, какие вопросы обсудят Путин и Трамп

Экономические вопросы будут в центре внимания предстоящего российско-американского саммита на Аляске, сотрудничество в больших и малых проектах взаимовыгодно,... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T11:53:00+03:00

2025-08-15T11:53:00+03:00

2025-08-15T11:53:00+03:00

в мире

аляска

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

борис титов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экономические вопросы будут в центре внимания предстоящего российско-американского саммита на Аляске, сотрудничество в больших и малых проектах взаимовыгодно, такое мнение высказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. "Уверен, что на Аляске Путин и Трамп в основном и будут обсуждать экономические вопросы. При всей важности политики экономический базис никто не отменял. А большие проекты взаимовыгодного сотрудничества - это наше будущее. Ну а если пойдут большие проекты, то и малые начнут развиваться", - сказал Титов. "Нас, например, очень интересует возможность торговать на американском рынке российским вином - уже очень хорошим, официально оцененным на международном уровне. Рынок потребления вин в США - самый большой в мире, а европейских производителей на этом рынке скоро ждут таможенные пошлины. Винное импортозамещение в России продвигается весьма успешно, отчего бы нам не заместить своим продуктом вина из Европы и на американском рынке", - заключил спецпредставитель президента РФ. Переговоры на Аляске начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций, по пять с каждой стороны. С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также на Аляску направится группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита на совместной пресс-конференции.

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

https://ria.ru/20250815/lavrov-2035448392.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, борис титов