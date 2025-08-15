Титов предположил, какие вопросы обсудят Путин и Трамп
Титов считает, что Путин и Трамп обсудят экономические вопросы
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экономические вопросы будут в центре внимания предстоящего российско-американского саммита на Аляске, сотрудничество в больших и малых проектах взаимовыгодно, такое мнение высказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
"Уверен, что на Аляске Путин и Трамп в основном и будут обсуждать экономические вопросы. При всей важности политики экономический базис никто не отменял. А большие проекты взаимовыгодного сотрудничества - это наше будущее. Ну а если пойдут большие проекты, то и малые начнут развиваться", - сказал Титов.
"Нас, например, очень интересует возможность торговать на американском рынке российским вином - уже очень хорошим, официально оцененным на международном уровне. Рынок потребления вин в США - самый большой в мире, а европейских производителей на этом рынке скоро ждут таможенные пошлины. Винное импортозамещение в России продвигается весьма успешно, отчего бы нам не заместить своим продуктом вина из Европы и на американском рынке", - заключил спецпредставитель президента РФ.
Переговоры на Аляске начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций, по пять с каждой стороны. С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Также на Аляску направится группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита на совместной пресс-конференции.