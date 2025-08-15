Рейтинг@Mail.ru
Титов предположил, какие вопросы обсудят Путин и Трамп - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/titov-2035481584.html
Титов предположил, какие вопросы обсудят Путин и Трамп
Титов предположил, какие вопросы обсудят Путин и Трамп - РИА Новости, 15.08.2025
Титов предположил, какие вопросы обсудят Путин и Трамп
Экономические вопросы будут в центре внимания предстоящего российско-американского саммита на Аляске, сотрудничество в больших и малых проектах взаимовыгодно,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:53:00+03:00
2025-08-15T11:53:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
борис титов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экономические вопросы будут в центре внимания предстоящего российско-американского саммита на Аляске, сотрудничество в больших и малых проектах взаимовыгодно, такое мнение высказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. "Уверен, что на Аляске Путин и Трамп в основном и будут обсуждать экономические вопросы. При всей важности политики экономический базис никто не отменял. А большие проекты взаимовыгодного сотрудничества - это наше будущее. Ну а если пойдут большие проекты, то и малые начнут развиваться", - сказал Титов. "Нас, например, очень интересует возможность торговать на американском рынке российским вином - уже очень хорошим, официально оцененным на международном уровне. Рынок потребления вин в США - самый большой в мире, а европейских производителей на этом рынке скоро ждут таможенные пошлины. Винное импортозамещение в России продвигается весьма успешно, отчего бы нам не заместить своим продуктом вина из Европы и на американском рынке", - заключил спецпредставитель президента РФ. Переговоры на Аляске начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций, по пять с каждой стороны. С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также на Аляску направится группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
https://ria.ru/20250815/lavrov-2035448392.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_66dcfd9be4d1dbd3c1d8b9ee8b016c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, борис титов
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Борис Титов
Титов предположил, какие вопросы обсудят Путин и Трамп

Титов считает, что Путин и Трамп обсудят экономические вопросы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экономические вопросы будут в центре внимания предстоящего российско-американского саммита на Аляске, сотрудничество в больших и малых проектах взаимовыгодно, такое мнение высказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
"Уверен, что на Аляске Путин и Трамп в основном и будут обсуждать экономические вопросы. При всей важности политики экономический базис никто не отменял. А большие проекты взаимовыгодного сотрудничества - это наше будущее. Ну а если пойдут большие проекты, то и малые начнут развиваться", - сказал Титов.
"Нас, например, очень интересует возможность торговать на американском рынке российским вином - уже очень хорошим, официально оцененным на международном уровне. Рынок потребления вин в США - самый большой в мире, а европейских производителей на этом рынке скоро ждут таможенные пошлины. Винное импортозамещение в России продвигается весьма успешно, отчего бы нам не заместить своим продуктом вина из Европы и на американском рынке", - заключил спецпредставитель президента РФ.
Переговоры на Аляске начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций, по пять с каждой стороны. С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Также на Аляску направится группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита на совместной пресс-конференции.
Прибытие Лаврова на Аляску - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью
Вчера, 09:37
 
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампБорис Титов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала