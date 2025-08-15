https://ria.ru/20250815/suverenitet-2035492124.html

Яковенко рассказал, чем грозит отсутствие суверенитета при развитии ИИ

Яковенко рассказал, чем грозит отсутствие суверенитета при развитии ИИ

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта позволяют жестко контролировать мир, и слабым игрокам, которые не сумеют обеспечить себе технологический суверенитет, грозит уничтожение, предупредил в статье для РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "ИИ позволяет жестко и динамично контролировать мир, в котором не останется места слабым игрокам — тем, кто не способен обеспечить собственную технологическую суверенность в долгосрочной перспективе. Они либо будут просто уничтожены, либо их не допустят на глобальный информационный рынок, где, как выражается молодежь, забанят", - написал он в статье "Геополитика искусственного интеллекта", опубликованной на сайте ria.ru. Обеспечение технологической независимости и контроль над цифровыми инструментами стали не просто вопросом развития, а вопросом выживания и политической самостоятельности суверенного государства, подчеркнул Яковенко. По его оценке, сегодня в мире виден четкий курс США на глобальный контроль в сфере искусственного интеллекта, и единственным серьезным вызовом для американских наработок выступают китайские. "США и Китай тратят на эти цели несоизмеримо большие ресурсы, чем Россия. А вот содержание для нас открывает более широкое поле для конкуренции, поскольку для ИИ практически не существует языковых барьеров. Особое преимущество России здесь заключается в наличии мощной научной школы, прежде всего физико-математической. Советская и российская традиции в фундаментальных науках признаны во всем мире и по сей день остаются значимым интеллектуальным капиталом нашей страны. Этот потенциал может использоваться при развитии собственных ИИ-моделей, способных не просто воспроизводить западные шаблоны, но формировать самостоятельную систему знаний и смыслов, основанную на отечественном научном и культурном наследии", - отметил дипломат. С его точки зрения, во избежание поражения в этом цивилизационном соревновании, России нужно вовремя перейти к обучению собственных моделей искусственного интеллекта по принципам, применяемым при создании энциклопедий, научных справочников и учебников. Это требует системности, глубокой проработки и вовлечения специалистов, которые могут передавать фундаментальные знания. "Ситуация осложняется и тем, что современные ИИ-платформы уже переходят на качественно новый уровень: они учатся размышлять, строить логические цепочки рассуждений, оперировать аргументами и контраргументами, взаимодействовать с пользователем не как архив, а как собеседник. Это задача по сохранению самостоятельной культурной и цивилизационной идентичности России в условиях меняющегося технологического уклада на глобальной арене с новым измерением", - добавил Яковенко.

