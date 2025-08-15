https://ria.ru/20250815/stepashin-2035425032.html
Степашин прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске
Степашин прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Степашин прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T04:22:00+03:00
2025-08-15T04:22:00+03:00
2025-08-15T04:22:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029181736_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_7951faec02a54e572e84615b4e9ba7c8.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Это будет первый серьезный шаг, если мы найдем взаимопонимание, уже к мирному договору. Собственно, суть состоит в этом", - сказал он. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029181736_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_bd16c7a59cf67b258c5424aa7017d92e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Степашин прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске
Степашин: встреча Путина и Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к миру
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Это будет первый серьезный шаг, если мы найдем взаимопонимание, уже к мирному договору. Собственно, суть состоит в этом", - сказал он.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.