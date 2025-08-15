https://ria.ru/20250815/stepashin-2035425032.html

Степашин прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске

Степашин прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025

Степашин прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Это будет первый серьезный шаг, если мы найдем взаимопонимание, уже к мирному договору. Собственно, суть состоит в этом", - сказал он. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

