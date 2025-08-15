https://ria.ru/20250815/ssha-2035656697.html
США поставили четыре F-22 на аэродроме, где пройдет встреча Путина и Трампа
США поставили четыре F-22 на аэродроме, где пройдет встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
США поставили четыре F-22 на аэродроме, где пройдет встреча Путина и Трампа
США поставили четыре истребителя пятого поколения F-22 в той части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп РИА Новости, 15.08.2025
АНКОРИДЖ, 15 авг – РИА Новости. США поставили четыре истребителя пятого поколения F-22 в той части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп поприветствует российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, на аэродроме расстелили красную дорожку и установили подиум с надписью "Аляска 2025". Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
россия
США поставили четыре F-22 на аэродроме, где пройдет встреча Путина и Трампа
США поставили истребители F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске