США определили слоганом саммита на Аляске фразу "В погоне за миром"
20:58 15.08.2025 (обновлено: 20:59 15.08.2025)
США определили слоганом саммита на Аляске фразу "В погоне за миром"
США определили слоганом саммита на Аляске фразу "В погоне за миром"
в мире
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. США определили в качестве слогана встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске фразу "В погоне за миром", разместив его на баннере на площадке переговоров, передает корреспондент РИА Новости. Фраза "В погоне за миром" (Pursuing peace) размещена на баннере на площадке, где состоятся переговоры Путина и Трампа. Слоган выполнен в белом цвете на темно-синем фоне. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Слоган встречи Путина и Трампа на Аляске
в мире, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
США определили слоганом саммита на Аляске фразу "В погоне за миром"

США выбрали слоган встречи Путина и Трампа на Аляске

АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. США определили в качестве слогана встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске фразу "В погоне за миром", разместив его на баннере на площадке переговоров, передает корреспондент РИА Новости.
Фраза "В погоне за миром" (Pursuing peace) размещена на баннере на площадке, где состоятся переговоры Путина и Трампа. Слоган выполнен в белом цвете на темно-синем фоне.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Опубликован состав российской и американской делегаций на саммите на Аляске
Опубликован состав российской и американской делегаций на саммите на Аляске
В миреРоссияАляскаВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
