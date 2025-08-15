Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 15.08.2025
В США заявили о преимуществе российских военных на Украине
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине сейчас находится на том этапе, когда все преимущества у российских военнослужащих, которые научились вести боевые действия с помощью БПЛА и противодействовать им, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "Сейчас мы находимся на том этапе, когда у российских военных есть все преимущества. Они освоили ведение боевых действий беспилотными летательными аппаратами. Они освоили борьбу с беспилотниками. И я поднимаю этот вопрос, потому что именно так сейчас ведется борьба", - сказал Риттер. Он отметил, что у Украины не достаточно средств, чтобы противостоять российским беспилотникам и не поможет даже "тысяча танков". "Тут уже ничего не поделаешь. Ничего нельзя сделать, чтобы остановить это. Преимущество - 100% России. И мы видим, что украинцы находятся на грани полного краха... Потому что украинцам нечем заткнуть дыру", - заключил Риттер. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но лидеры обсудят и двусторонние отношения. В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине сейчас находится на том этапе, когда все преимущества у российских военнослужащих, которые научились вести боевые действия с помощью БПЛА и противодействовать им, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
"Сейчас мы находимся на том этапе, когда у российских военных есть все преимущества. Они освоили ведение боевых действий беспилотными летательными аппаратами. Они освоили борьбу с беспилотниками. И я поднимаю этот вопрос, потому что именно так сейчас ведется борьба", - сказал Риттер.
Он отметил, что у Украины не достаточно средств, чтобы противостоять российским беспилотникам и не поможет даже "тысяча танков".
"Тут уже ничего не поделаешь. Ничего нельзя сделать, чтобы остановить это. Преимущество - 100% России. И мы видим, что украинцы находятся на грани полного краха... Потому что украинцам нечем заткнуть дыру", - заключил Риттер.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву.
