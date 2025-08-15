В США заявили о преимуществе российских военных на Украине
Экс-разведчик Риттер: конфликт на Украине находится на грани полного краха
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине сейчас находится на том этапе, когда все преимущества у российских военнослужащих, которые научились вести боевые действия с помощью БПЛА и противодействовать им, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
"Сейчас мы находимся на том этапе, когда у российских военных есть все преимущества. Они освоили ведение боевых действий беспилотными летательными аппаратами. Они освоили борьбу с беспилотниками. И я поднимаю этот вопрос, потому что именно так сейчас ведется борьба", - сказал Риттер.
Он отметил, что у Украины не достаточно средств, чтобы противостоять российским беспилотникам и не поможет даже "тысяча танков".
"Тут уже ничего не поделаешь. Ничего нельзя сделать, чтобы остановить это. Преимущество - 100% России. И мы видим, что украинцы находятся на грани полного краха... Потому что украинцам нечем заткнуть дыру", - заключил Риттер.
