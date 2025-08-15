https://ria.ru/20250815/ssha-2035562439.html
Министр обороны США направляется на Аляску
Министр обороны США направляется на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Министр обороны США направляется на Аляску
Министр обороны США Пит Хегсет направляется на базу на Аляске, где должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром...
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет направляется на базу на Аляске, где должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным."Министр направляется на объединённую базу Эльмендорф–Ричардсон, Аляска", - говорится расписании министра на сайте Пентагона.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Министр обороны США направляется на Аляску
