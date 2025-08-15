Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны США направляется на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 15.08.2025 (обновлено: 16:29 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/ssha-2035562439.html
Министр обороны США направляется на Аляску
Министр обороны США направляется на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Министр обороны США направляется на Аляску
Министр обороны США Пит Хегсет направляется на базу на Аляске, где должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:21:00+03:00
2025-08-15T16:29:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
пит хегсет
сша
дональд трамп
россия
владимир путин
аляска
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030043085_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_457dedd00c66b7036e9b886f269b4436.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет направляется на базу на Аляске, где должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным."Министр направляется на объединённую базу Эльмендорф–Ричардсон, Аляска", - говорится расписании министра на сайте Пентагона.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030043085_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e3a50f317796a24dd0ff5695422b319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, пит хегсет, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, аляска, министерство обороны сша
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Пит Хегсет, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, Аляска, Министерство обороны США
Министр обороны США направляется на Аляску

Министр обороны США направляется на Алясу, где состоится встреча Путина и Трампа

© Getty Images / Andrew HarnikПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет направляется на базу на Аляске, где должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
"Министр направляется на объединённую базу Эльмендорф–Ричардсон, Аляска", - говорится расписании министра на сайте Пентагона.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеПит ХегсетСШАДональд ТрампРоссияВладимир ПутинАляскаМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала