США не исключают разных вариантов развития саммита на Аляске

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американский чиновник заявил, что США не исключают разных вариантов развития саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает телеканал CNN. "Американский чиновник заявил, что "все варианты остаются на столе переговоров" во время саммита президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске", - говорится в публикации. По данным телеканала, эти варианты включают в себя возможность ухода Трампа со встречи. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

