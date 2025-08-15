https://ria.ru/20250815/ssha-2035513641.html

Американские военные заявили, что хотят дружбы с Россией

Американские военные заявили, что хотят дружбы с Россией - РИА Новости, 15.08.2025

Американские военные заявили, что хотят дружбы с Россией

Россия и США должны быть друзьями, это страны-соседи, и у них нет причин для плохих отношений, заявили РИА Новости двое американских военных в Анкоридже на фоне

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия и США должны быть друзьями, это страны-соседи, и у них нет причин для плохих отношений, заявили РИА Новости двое американских военных в Анкоридже на фоне ожидающегося саммита РФ-США. "Обе наши страны (США и РФ - ред.) должны быть друзьями, а не врагами. Мы соседи, просто посмотрите на карту, нет причин для плохих отношений", - сказал один из них, действующий военный, около сорока лет, не называя своего имени. Его коллега, тоже военный базирующийся на Аляске, признался, что не знает, чего ожидать от саммита между Москвой и Вашингтоном, но надеется на улучшение отношений. "Единственные силы, которые стремятся сделать нас противниками, делают это ради денег", - заключил первый собеседник агентства. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

