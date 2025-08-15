https://ria.ru/20250815/ssha-2035451034.html

"Это будет символично". Эксперт назвала особенность саммита на Аляске

"Это будет символично". Эксперт назвала особенность саммита на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025

"Это будет символично". Эксперт назвала особенность саммита на Аляске

Особенностью встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске может быть её большая неформальность,... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T06:49:00+03:00

2025-08-15T06:49:00+03:00

2025-08-15T09:49:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

владимир батюк

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_0:110:1403:899_1920x0_80_0_0_461a0f3f8c9cef76fb9fbe62fe033cd4.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Особенностью встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске может быть её большая неформальность, рассказала РИА новости доктор исторических наук, профессор, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Серьезных отличий от регулярных встреч нет. Но со стороны протокола может быть меньше формализма, может быть действительно больше взаимодействия по военным вопросам. Если президент Владимир Путин будет как-то взаимодействовать с американскими солдатами, это будет очень символично. Это будет визуальная аналогия с Эльбой 1945 года: военные могут стать проводниками политической деэскалации", – сказала она. Вполне возможно, что Путин и Трамп выйдут за пределы территории военной базы – все будет зависеть от хода диалога, не исключила эксперт. "Мы имеем дело с Дональдом Трампом. Его выход на публику где-то должен быть. Он может предложить Путину пройтись по базе или вне ее, если диалог будет хорошо развиваться", - указала она. Сам факт встречи на военной базе также подчёркивает и кризисность сложившейся геополитической ситуации в мире, но в то же время и военную силу обеих стран, добавила Цветкова. В свою очередь, главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАН Владимир Батюк отметил максимальный уровень безопасности встречи – этим во многом и объясняется выбор места её проведения. "До военной базы будет гораздо труднее добраться и журналистам, и представителям общественности, тем более пробраться на саму базу. Посторонние лица вряд ли туда попадут. Это было сделано не случайно, а для того, чтобы обеспечить максимальную приватность в ходе встречи", — сказал он в беседе с агентством. На самой базе, конечно, есть помещения, связанные только с военной деятельностью, но есть и те, которые можно переоборудовать за достаточно короткий промежуток времени для организации саммита, выразил уверенность эксперт. База Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже уже не первый раз становится местом встречи американского президента с иностранными политиками, указал он. Так, в 1971 году президент США Ричард Никсон встретился здесь с императором Японии Хирохито. Тогда в ангаре базы собрались около пяти тысяч человек, чтобы наблюдать за церемонией приветствия высоких гостей. Однако встречи с российскими лидерами на военной базе до сих пор никогда не было, отметил эксперт. "До этого встречи проходили в столицах двух стран, на нейтральный территории, но на военной базе в первый раз. Для истории двусторонних отношений это важный прецедент, с учётом того какую роль Аляска сыграла в истории России и США", - подчеркнул Батюк. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

https://ria.ru/20250221/peskov-2000764132.html

https://ria.ru/20250318/ssha-2005824180.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир батюк, российская академия наук, встреча путина и трампа на аляске