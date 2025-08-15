https://ria.ru/20250815/sostav-2035596808.html

Опубликован состав российской и американской делегаций на саммите на Аляске

Опубликован состав российской и американской делегаций на саммите на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025

Опубликован состав российской и американской делегаций на саммите на Аляске

Делегации России и США на саммите президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске включают глав внешнеполитических ведомств и министров финансов. РИА... РИА Новости, 15.08.2025

АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Делегации России и США на саммите президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске включают глав внешнеполитических ведомств и министров финансов. РИА Новости приводит полный состав делегаций. От России в переговорах примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву. Министр обороны США Пит Хегсет сначала не входил в шорт-лист участников переговоров, но в пятницу он направился на базу на Аляске, где пройдет саммит. Всего в американскую делегацию, по данным пула Белого дома, входят 16 человек, в том числе пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц. Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

