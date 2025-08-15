На Солнце начала расти крупная дыра
ИКИ РАН: на Солнце начала расти крупная корональная дыра
© Getty Images / Stocktrek ImagesКорональная дыра на Солнце
© Getty Images / Stocktrek Images
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На Солнце начала расти крупная корональная дыра, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
"Крупная корональная дыра уже несколько дней растет на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост ее площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50 процентов", — отметили там.
В лаборатории объяснили, что через несколько дней это вызовет рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, что, в свою очередь, может повлиять на геомагнитную обстановку на планете.
Как рассказали ученые, в области дыры ожидается особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра. Такой вывод сделали на основании того, что сильное потемнение регистрируется не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, откуда светящееся вещество уходит крайне редко.
"По уточненному графику скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнет расти в понедельник, 18 августа, и может уже к 19-20-му числу выйти на необычно высокие уровни в диапазоне 800-900 километров в секунду, что в 2-2,5 раза превышает обычные значения", — добавили в лаборатории.
Сейчас ученые рассматривают такой рост солнечного ветра как главный фактор влияния на геомагнитную обстановку в масштабах семи-десяти дней. До этого, в том числе на ближайших выходных, магнитное поле Земли будет оставаться спокойным, уточнили они.
