CNN раскрыл детали подготовки к саммиту на Аляске

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Места для проведения саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа были сильно ограничены из-за пика туристического сезона на Аляске, сообщает телеканал CNN. "Лето - пик туристического сезона на Аляске, и варианты, как доступные, так и оснащенные для размещения президентов США и России были сильно ограничены", - говорится в публикации. По данным телеканала, организаторы саммита пришли к выводу, что Анкоридж - единственный город, который может стать подходящим местом для проведения встречи. Как отмечает CNN, база Элмендорф-Ричардсон соответствовала требованиям, предъявляемым к проведению исторической встречи. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

