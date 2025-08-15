https://ria.ru/20250815/samolety-2035418398.html

Тысячи людей следят за перемещением самолетов, летящими на Аляску

2025-08-15T02:03:00+03:00

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тысячи людей в режиме реального времени наблюдают за перемещением самолетов, направляющихся в Анкоридж, большинство из них следят за движением российских спецбортов, вылетевших ранее из Москвы, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным портала, более 18 тысяч человек следят за самолетом Ил-96-300, вылетевшим ранее в Анкоридж из аэропорта "Внуково". Кроме того, пользователи отслеживают движение самолетов, прибывающих на Аляску из других американских регионов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

