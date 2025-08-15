https://ria.ru/20250815/samolety-2035418398.html
Тысячи людей следят за перемещением самолетов, летящими на Аляску
Тысячи людей следят за перемещением самолетов, летящими на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Тысячи людей следят за перемещением самолетов, летящими на Аляску
Тысячи людей в режиме реального времени наблюдают за перемещением самолетов, направляющихся в Анкоридж, большинство из них следят за движением российских... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T02:03:00+03:00
2025-08-15T02:03:00+03:00
2025-08-15T02:03:00+03:00
в мире
россия
аляска
москва
юрий ушаков
сергей лавров
андрей белоусов
flightradar24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тысячи людей в режиме реального времени наблюдают за перемещением самолетов, направляющихся в Анкоридж, большинство из них следят за движением российских спецбортов, вылетевших ранее из Москвы, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным портала, более 18 тысяч человек следят за самолетом Ил-96-300, вылетевшим ранее в Анкоридж из аэропорта "Внуково". Кроме того, пользователи отслеживают движение самолетов, прибывающих на Аляску из других американских регионов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035389648.html
россия
аляска
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, москва, юрий ушаков, сергей лавров, андрей белоусов, flightradar24, ил-96
В мире, Россия, Аляска, Москва, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Flightradar24, Ил-96
Тысячи людей следят за перемещением самолетов, летящими на Аляску
Flightradar: тысячи людей следят за бортами, направляющимися в Анкоридж