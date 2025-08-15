https://ria.ru/20250815/samolet-2035570386.html
На Аляску прибыл еще один самолет Ил-76
На Аляску прибыл еще один самолет Ил-76 - РИА Новости, 15.08.2025
На Аляску прибыл еще один самолет Ил-76
Еще один российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где в пятницу пройдет саммит президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Еще один российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где в пятницу пройдет саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным портала, самолет приземлился около 16.15 мск. Ранее около 13.50 мск другой самолет Ил-76 также приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
