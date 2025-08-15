https://ria.ru/20250815/samolet-2035421823.html
На Аляске приземлился третий спецборт Ил-96
Еще один самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" прибыл в Анкоридж на Аляске, следует из данных портала Flightradar24.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Еще один самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" прибыл в Анкоридж на Аляске, следует из данных портала Flightradar24.Согласно информации сайта, самолет приземлился около 3:05 мск.Предыдущие два борта прибыли туда в 2:09 мск в ночь на пятницу и в районе 17:48 мск четверга.Саммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
Flightradar: еще один самолет Ил-96-300 приземлился в Анкоридже