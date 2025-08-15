https://ria.ru/20250815/samolet-2035421823.html

На Аляске приземлился третий спецборт Ил-96

На Аляске приземлился третий спецборт Ил-96 - РИА Новости, 15.08.2025

На Аляске приземлился третий спецборт Ил-96

Еще один самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" прибыл в Анкоридж на Аляске, следует из данных портала Flightradar24. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T03:09:00+03:00

2025-08-15T03:09:00+03:00

2025-08-15T03:15:00+03:00

аляска

ил-96

россия

владимир путин

юрий ушаков

сша

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035208143_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_c0c4bbbb43d08675c54e468d49e9a200.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Еще один самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" прибыл в Анкоридж на Аляске, следует из данных портала Flightradar24.Согласно информации сайта, самолет приземлился около 3:05 мск.Предыдущие два борта прибыли туда в 2:09 мск в ночь на пятницу и в районе 17:48 мск четверга.Саммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

аляска

россия

сша

2025

Новости

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

