Аналитик рассказал, где может пройти следующий саммит Путина и Трампа

АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Итоги переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут привести к трем сценариям, одним из которых является очередной саммит лидеров на территории России, считает турецкий аналитик Умит Назми Хазыр. "Существуют три варианта исхода саммита, начиная с наихудшего: переговоры не принесут результатов, а терпение Трампа иссякнет. В этом случае Трамп может полностью выйти из переговорного процесса, перейти к вторичным санкциям против России и полностью противопоставить Европу и Россию, возложив бремя и финансирование войны полностью на Европу", - говорится в статье аналитика на сайте турецкого государственного информагентства Anadolu. По словам аналитика, при оптимистичном сценарии по итогам встречи будет достигнуто прекращение огня и согласован саммит Трамп - Путин - Зеленский. "Третья возможность заключается в том, что Трамп и Путин согласуют некоторые моменты на саммите. Например, Россия соглашается на прекращение огня при условии ухода Украины из некоторых регионов, таких как Донецк, а следующий саммит Путин - Трамп проведет в России. Судя по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что мы не ожидаем подписания документа на этом саммите, можно сказать, что на саммите на Аляске может не быть большой сделки, но Вашингтон и Москва не будут сжигать мосты, и следующий саммит Трамп - Путин вполне возможен", - пишет автор статьи. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву. Кроме того, Пентагон сообщил, что на Аляску прибудет министр обороны США Пит Хегсет.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

