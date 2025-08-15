https://ria.ru/20250815/sammit-2035615644.html

Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут привести к улучшению отношений двух стран, но от них сложно ожидать прекращения боевых действий на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Я жду от переговоров Трампа и Путина некоторого улучшения отношений между нашими странами, между Российской Федерацией и США. Но война не закончится, потому что (Владимиру - ред.) Зеленскому, я уверен, поставят условия продолжать эту войну люди, которые в ней заинтересованы", - сказал Прозоров агентству. По его прогнозу, по итогам переговоров США резко снизят уровень своей поддержки Киева. "Это будет повод для Трампа в какой-то степени снизить свое участие в этом конфликте: ограничить поставки вооружения, разведданных, старлинков (аппараты системы Starlink - ред.). Но в конечном счете побеждать все равно придется русскому солдату", - считает Прозоров. Саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но лидеры обсудят и двусторонние отношения. В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву.

