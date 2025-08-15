Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа
19:11 15.08.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут привести к улучшению отношений двух стран, но от них сложно ожидать... РИА Новости, 15.08.2025
в мире
сша
россия
аляска
дональд трамп
василий прозоров
владимир путин
служба безопасности украины
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут привести к улучшению отношений двух стран, но от них сложно ожидать прекращения боевых действий на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Я жду от переговоров Трампа и Путина некоторого улучшения отношений между нашими странами, между Российской Федерацией и США. Но война не закончится, потому что (Владимиру - ред.) Зеленскому, я уверен, поставят условия продолжать эту войну люди, которые в ней заинтересованы", - сказал Прозоров агентству. По его прогнозу, по итогам переговоров США резко снизят уровень своей поддержки Киева. "Это будет повод для Трампа в какой-то степени снизить свое участие в этом конфликте: ограничить поставки вооружения, разведданных, старлинков (аппараты системы Starlink - ред.). Но в конечном счете побеждать все равно придется русскому солдату", - считает Прозоров. Саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но лидеры обсудят и двусторонние отношения. В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву.
в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, василий прозоров, владимир путин, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Василий Прозоров, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут привести к улучшению отношений двух стран, но от них сложно ожидать прекращения боевых действий на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Я жду от переговоров Трампа и Путина некоторого улучшения отношений между нашими странами, между Российской Федерацией и США. Но война не закончится, потому что (Владимиру - ред.) Зеленскому, я уверен, поставят условия продолжать эту войну люди, которые в ней заинтересованы", - сказал Прозоров агентству.
По его прогнозу, по итогам переговоров США резко снизят уровень своей поддержки Киева.
"Это будет повод для Трампа в какой-то степени снизить свое участие в этом конфликте: ограничить поставки вооружения, разведданных, старлинков (аппараты системы Starlink - ред.). Но в конечном счете побеждать все равно придется русскому солдату", - считает Прозоров.
Саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву.
В миреСШАРоссияАляскаДональд ТрампВасилий ПрозоровВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
