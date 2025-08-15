https://ria.ru/20250815/sammit-2035591524.html
Глава Пентагона примет участие в саммите Путина и Трампа
Глава Пентагона примет участие в саммите Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Глава Пентагона примет участие в саммите Путина и Трампа
Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн примут участие в саммите президента России... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:37:00+03:00
2025-08-15T17:37:00+03:00
2025-08-15T17:37:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн примут участие в саммите президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников министерства обороны США. "Министр обороны Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн примут участие в саммите президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", - говорится в публикации. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/tramp-2035542839.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_065a9752e0a0f3a3a8feef19c4408b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Глава Пентагона примет участие в саммите Путина и Трампа
WSJ: глава Пентагона Хэгсет примет участие в саммите Путина и Трампа на Аляске