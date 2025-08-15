https://ria.ru/20250815/sammit-2035591524.html

Глава Пентагона примет участие в саммите Путина и Трампа

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн примут участие в саммите президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников министерства обороны США. "Министр обороны Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн примут участие в саммите президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", - говорится в публикации. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

