Белый дом назвал саммит Путина и Трампа историческим

Белый дом назвал историческим саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который пройдет на Аляске. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Белый дом назвал историческим саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который пройдет на Аляске. "Президент Дональд Трамп отправляется из Вашингтона на Аляску для участия в историческом саммите", - говорится в сообщении Белого дома в социальной сети X. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
