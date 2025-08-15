https://ria.ru/20250815/sammit-2035436624.html
Хаяси: япония внимательно следит за саммитом США и России
Хаяси: япония внимательно следит за саммитом США и России - РИА Новости, 15.08.2025
Хаяси: япония внимательно следит за саммитом США и России
Япония с большим интересом и внимательно следит за развитием событий вокруг саммита США и России на Аляске, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T07:52:00+03:00
2025-08-15T07:52:00+03:00
2025-08-15T07:52:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
есимаса хаяси
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg
ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Япония с большим интересом и внимательно следит за развитием событий вокруг саммита США и России на Аляске, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Наша страна с большим интересом и внимательно следит (за саммитом). Наша страна надеется, что дипломатические усилия сопричастных стран приведут к выходу из ситуации. Мы приветствуем и поддерживаем деятельность президента США (Дональда) Трампа для скорейшего всестороннего прекращения огня, реализации справедливого и длительного мира на Украине. Мы вновь настаиваем на том, чтобы Россия во время американо-российского саммита на Аляске заняла позитивную позицию", - сказал Хаяси. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
https://ria.ru/20250815/lavrov-2035434476.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_66dcfd9be4d1dbd3c1d8b9ee8b016c58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, есимаса хаяси, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Есимаса Хаяси, Владимир Путин
Хаяси: япония внимательно следит за саммитом США и России
Хаяси: Япония следит за развитием событий вокруг саммита США и России на Аляске