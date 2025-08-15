Рейтинг@Mail.ru
Хаяси: япония внимательно следит за саммитом США и России
07:52 15.08.2025
Хаяси: япония внимательно следит за саммитом США и России
Хаяси: япония внимательно следит за саммитом США и России - РИА Новости, 15.08.2025
Хаяси: япония внимательно следит за саммитом США и России
Япония с большим интересом и внимательно следит за развитием событий вокруг саммита США и России на Аляске, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь...
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
есимаса хаяси
владимир путин
ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Япония с большим интересом и внимательно следит за развитием событий вокруг саммита США и России на Аляске, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Наша страна с большим интересом и внимательно следит (за саммитом). Наша страна надеется, что дипломатические усилия сопричастных стран приведут к выходу из ситуации. Мы приветствуем и поддерживаем деятельность президента США (Дональда) Трампа для скорейшего всестороннего прекращения огня, реализации справедливого и длительного мира на Украине. Мы вновь настаиваем на том, чтобы Россия во время американо-российского саммита на Аляске заняла позитивную позицию", - сказал Хаяси. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, есимаса хаяси, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Есимаса Хаяси, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Япония с большим интересом и внимательно следит за развитием событий вокруг саммита США и России на Аляске, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Наша страна с большим интересом и внимательно следит (за саммитом). Наша страна надеется, что дипломатические усилия сопричастных стран приведут к выходу из ситуации. Мы приветствуем и поддерживаем деятельность президента США (Дональда) Трампа для скорейшего всестороннего прекращения огня, реализации справедливого и длительного мира на Украине. Мы вновь настаиваем на том, чтобы Россия во время американо-российского саммита на Аляске заняла позитивную позицию", - сказал Хаяси.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа
Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа
