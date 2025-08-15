В Финляндии назвали саммит на Аляске огромной победой Путина

https://ria.ru/20250815/sammit-2035432496.html

2025-08-15T06:48:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149837/59/1498375939_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_00128e962d54d71503f541b940e08323.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Проведение российско-американского саммита на Аляске - это уже огромная победа президента России Владимира Путина, вне зависимости от результатов встречи, заявил изданию New York Times старший научный сотрудник Финского института международных отношений Рыгор Нижникау. "Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита", - заявил Нижникау. New York Times также подчеркивает важность саммита, уточняя, что это будет "больше, чем просто фотосессия". Издание отмечает, что проведение саммита, от участия в котором были отстранены представители Украины, "посеяло раздор" в НАТО. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

