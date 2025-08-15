Рейтинг@Mail.ru
09:10 15.08.2025
За встречей Путина и Трампа будет следить весь мир, заявил Сальдо
в мире
россия
сша
аляска
владимир сальдо
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в комментарии РИА Новости, что за встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет следить весь мир, так как от нее напрямую зависит формирование будущей архитектуры глобальной безопасности. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске в эту пятницу. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса, сообщил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков. "Предстоящая встреча — это не просто рабочий контакт двух лидеров. Это событие, за которым будет следить весь мир, ведь от него напрямую зависит формирование будущей архитектуры глобальной безопасности. Для России оно станет еще одним доказательством того, что наша страна не только не изолирована, но и остается ключевым игроком в мировых процессах, влияющих на баланс сил", - сказал Сальдо. При этом, по его мнению, не стоит ждать от одной встречи мгновенного решения всех противоречий, так как политика требует системной и последовательной работы. "Главное, чего мы добиваемся, — это мир, но не на условиях диктата извне, а прочный, справедливый и равноправный, где будут учтены интересы России, ее безопасность и будущее. И вести переговоры стоит лишь ради достижения именно такого результата", - сказал Сальдо.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
