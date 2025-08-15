Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры начала встречи Путина и Трампа на Аляске
23:08 15.08.2025 (обновлено: 03:28 16.08.2025)
Появились кадры начала встречи Путина и Трампа на Аляске
Кремль опубликовал кадры начала встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры начала встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. На опубликованных кадрах видно, что первым в комнату переговоров зашел Трамп, следом за ним - Путин. За российским лидером на площадке переговоров появились члены российской делегации: помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров, а также переводчики. Затем в комнату переговоров вошли члены делегации США: госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф. Рубио, зайдя на площадку переговоров, поприветствовал рукопожатием сначала Путина, а следом Лаврова и Ушакова. Путин и Трамп перед стартом официальной беседы с улыбкой обменялись несколькими репликами.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры начала встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
На опубликованных кадрах видно, что первым в комнату переговоров зашел Трамп, следом за ним - Путин. За российским лидером на площадке переговоров появились члены российской делегации: помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров, а также переводчики. Затем в комнату переговоров вошли члены делегации США: госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф.
Рубио, зайдя на площадку переговоров, поприветствовал рукопожатием сначала Путина, а следом Лаврова и Ушакова.
Путин и Трамп перед стартом официальной беседы с улыбкой обменялись несколькими репликами.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Аляска готовится к исторической встрече Путина и Трампа
Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.

Расстояние между Магаданом, где сейчас находится российский лидер, и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.

Как рассказали синоптики, к моменту начала переговоров воздух на Аляске прогреется до плюс 15 — плюс 18.

Сейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницыпрежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом.

В составе российской делегации помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Напротив них будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.

Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".

Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

На фото: контрольно-пропускной пункт военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

В Москве заявили, что говорить о встрече в трехстороннем формате, с участием Владимира Зеленского, пока рано. Пока же Путин и Трамп должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы.

"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Закончится саммит подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.

