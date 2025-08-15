https://ria.ru/20250815/putin-2035641786.html
Путин и Трамп встретились на летном поле в Анкоридже
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на летном поле в Анкоридже, передает корреспондент РИА Новости.
АНКОРИДЖ, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на летном поле в Анкоридже, передает корреспондент РИА Новости.Главы государств обменялись рукопожатиями и коротко поговорили. Затем они вместе сели в автомобиль американского лидера. Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Как уточнили в Белом доме, переговоры делегаций пройдут в формате "три на три". К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путина на переговорах будут сопровождать помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Рукопожатие Путина и Трампа
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
