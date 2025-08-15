https://ria.ru/20250815/putin-2035641786.html

Путин и Трамп встретились на летном поле в Анкоридже

Путин и Трамп встретились на летном поле в Анкоридже - РИА Новости, 15.08.2025

Путин и Трамп встретились на летном поле в Анкоридже

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на летном поле в Анкоридже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T22:13:00+03:00

2025-08-15T22:13:00+03:00

2025-08-15T22:30:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035680915_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9f6a2997e316fea9e2da00a0d8ada23d.jpg

АНКОРИДЖ, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на летном поле в Анкоридже, передает корреспондент РИА Новости.Главы государств обменялись рукопожатиями и коротко поговорили. Затем они вместе сели в автомобиль американского лидера. Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Как уточнили в Белом доме, переговоры делегаций пройдут в формате "три на три". К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путина на переговорах будут сопровождать помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/putin-2035642472.html

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рукопожатие Путина и Трампа 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-15T22:13 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске