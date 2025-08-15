Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 15.08.2025 (обновлено: 22:15 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/putin-2035639108.html
Путин прибыл на Аляску
Путин прибыл на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Путин прибыл на Аляску
Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:54:00+03:00
2025-08-15T22:15:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
в мире
аляска
москва
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035640603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f7a75f6a1f332a49667ab2741ffcc6c.jpg
АНКОРИДЖ, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.Путин стал первым российским лидером, который посетил этот штат.Незадолго до этого на Аляску прибыл Трамп.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Как уточнили в Белом доме, переговоры делегаций пройдут в формате "три на три". К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путина на переговорах будут сопровождать помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/tramp-2035619541.html
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035635111.html
аляска
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Борт Путина в Анкоридже
Борт Путина в Анкоридже
2025-08-15T21:54
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035640603_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dfd796f4dafb40af36dbba83814fbe1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, в мире, аляска, москва, владимир путин, дональд трамп
Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Аляска, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин прибыл на Аляску

Путин прибыл на Аляску, где пройдут переговоры с Трампом

Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.
Путин стал первым российским лидером, который посетил этот штат.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным
Вчера, 19:40
Незадолго до этого на Аляску прибыл Трамп.

Саммит России и США

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Как уточнили в Белом доме, переговоры делегаций пройдут в формате "три на три". К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путина на переговорах будут сопровождать помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.
Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Переговоры России и США на Аляске пройдут в формате "три на три"
Вчера, 21:31
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеВ миреАляскаМоскваВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала