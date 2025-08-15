https://ria.ru/20250815/putin-2035639108.html

Путин прибыл на Аляску

АНКОРИДЖ, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.Путин стал первым российским лидером, который посетил этот штат.Незадолго до этого на Аляску прибыл Трамп.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Как уточнили в Белом доме, переговоры делегаций пройдут в формате "три на три". К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путина на переговорах будут сопровождать помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

