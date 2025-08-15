https://ria.ru/20250815/putin-2035639108.html
Путин прибыл на Аляску
Путин прибыл на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Путин прибыл на Аляску
Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:54:00+03:00
2025-08-15T21:54:00+03:00
2025-08-15T22:15:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
в мире
аляска
москва
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035640603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f7a75f6a1f332a49667ab2741ffcc6c.jpg
АНКОРИДЖ, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.Путин стал первым российским лидером, который посетил этот штат.Незадолго до этого на Аляску прибыл Трамп.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Как уточнили в Белом доме, переговоры делегаций пройдут в формате "три на три". К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путина на переговорах будут сопровождать помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/tramp-2035619541.html
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035635111.html
аляска
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035640603_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dfd796f4dafb40af36dbba83814fbe1a.jpg
Борт Путина в Анкоридже
Борт Путина в Анкоридже
2025-08-15T21:54
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
встреча путина и трампа на аляске, в мире, аляска, москва, владимир путин, дональд трамп
Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Аляска, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп