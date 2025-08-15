Рейтинг@Mail.ru
20:46 15.08.2025 (обновлено: 20:48 15.08.2025)
Встречи Владимира Путина с американскими лидерами нередко знаменовали собой новый виток истории, пишет японское издание Sankei Shimbun. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Встречи Владимира Путина с американскими лидерами нередко знаменовали собой новый виток истории, пишет японское издание Sankei Shimbun."Отношения между США и Россией пережили несколько переходных периодов, включая углубление сотрудничества в начале 2000-х годов, рост взаимного недоверия в конце 2000-х годов и нарастание противоречий после референдума в Крыму в 2014 году. Все предыдущие визиты Владимира Путина в США стали своего рода символами каждой из перечисленных эпох. У грядущей встречи есть все шансы начать новый этап в истории отношений между странами", — говорится в материале.Издание отмечает, что на протяжении долгого времени странам не удавалось преодолеть противоречия, однако саммит на Аляске может стать поворотным моментом в истории российско-американских отношений.Саммит России и СШАКак заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, встреча пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, сначала Трамп и Путин пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
В Японии указали на любопытную деталь в поездках Путина в США

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Встречи Владимира Путина с американскими лидерами нередко знаменовали собой новый виток истории, пишет японское издание Sankei Shimbun.
"Отношения между США и Россией пережили несколько переходных периодов, включая углубление сотрудничества в начале 2000-х годов, рост взаимного недоверия в конце 2000-х годов и нарастание противоречий после референдума в Крыму в 2014 году. Все предыдущие визиты Владимира Путина в США стали своего рода символами каждой из перечисленных эпох. У грядущей встречи есть все шансы начать новый этап в истории отношений между странами", — говорится в материале.
В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Вчера, 17:14
Издание отмечает, что на протяжении долгого времени странам не удавалось преодолеть противоречия, однако саммит на Аляске может стать поворотным моментом в истории российско-американских отношений.

Саммит России и США

Как заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, встреча пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, сначала Трамп и Путин пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
В Раде раскрыли, чего пытался добиться Зеленский перед саммитом на Аляске
Вчера, 18:12
 
