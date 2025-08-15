Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил установить сроки давности при оспаривании сделок приватизации
ПМЭФ-2025
 
15.08.2025
Путин поручил установить сроки давности при оспаривании сделок приватизации
Владимир Путин поручил правительству до начала декабря изменить законодательство в части установления сроков давности при оспаривании сделок приватизации.
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
пмэф-2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству до начала декабря изменить законодательство в части установления сроков давности при оспаривании сделок приватизации. "При участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества", — сказано в тексте поручения. Ответственным за исполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин.Ранее в четверг Кремль сообщил об утверждении поручений президента по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума. Путин поручил правительству разработать и утвердить план структурных изменений в экономике.ПМЭФ-2025 проходил с 18 по 21 июня текущего года.
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ПМЭФ-2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству до начала декабря изменить законодательство в части установления сроков давности при оспаривании сделок приватизации.
"При участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества", — сказано в тексте поручения.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Минфин готовит еще одну сделку в рамках приватизации
14 августа, 14:38
Ответственным за исполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Ранее в четверг Кремль сообщил об утверждении поручений президента по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума. Путин поручил правительству разработать и утвердить план структурных изменений в экономике.
ПМЭФ-2025 проходил с 18 по 21 июня текущего года.
