Путин поручил установить сроки давности при оспаривании сделок приватизации

Путин поручил ввести сроки исковой давности при оспаривании сделок приватизации
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
