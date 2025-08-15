https://ria.ru/20250815/putin-2035625310.html

Путин поручил установить сроки давности при оспаривании сделок приватизации

Путин поручил установить сроки давности при оспаривании сделок приватизации

Владимир Путин поручил правительству до начала декабря изменить законодательство в части установления сроков давности при оспаривании сделок приватизации. РИА Новости, 15.08.2025

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

пмэф-2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству до начала декабря изменить законодательство в части установления сроков давности при оспаривании сделок приватизации. "При участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества", — сказано в тексте поручения. Ответственным за исполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин.Ранее в четверг Кремль сообщил об утверждении поручений президента по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума. Путин поручил правительству разработать и утвердить план структурных изменений в экономике.ПМЭФ-2025 проходил с 18 по 21 июня текущего года.

россия

2025

