Прибывшие на саммит россияне первыми посетили базу Эльмендорф-Ричардсон - РИА Новости, 15.08.2025
20:00 15.08.2025
Прибывшие на саммит россияне первыми посетили базу Эльмендорф-Ричардсон
в мире
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Приехавшие на встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа россияне - первые, кто посетил военную базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. Российская и американская пресса выдвинулась к месту проведения саммита в 06.00 по местному времени (17.00 мск). Журналистов предупредили о запрете фото и видеосъемки. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
россия
аляска
в мире, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Приехавшие на встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа россияне - первые, кто посетил военную базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
Российская и американская пресса выдвинулась к месту проведения саммита в 06.00 по местному времени (17.00 мск). Журналистов предупредили о запрете фото и видеосъемки.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
