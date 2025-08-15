https://ria.ru/20250815/putin-2035470968.html

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 15.08.2025

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Большинство (78,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T11:00:00+03:00

2025-08-15T11:00:00+03:00

2025-08-15T11:00:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94322/42/943224268_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_abce82ad95616e549052191018824bee.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Большинство (78,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Восемь из десяти (78,3%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,7% респондентов. Кроме того, 75,1% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,9%. Работу правительства России одобряют 50,7% опрошенных, не одобряют - 19%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60% респондентов, 19,2% сказали, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 32,8% россиян назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,9% - КПРФ, 7,8% - партию "Новые люди", 3,7% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,9% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4-10 августа 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.

https://ria.ru/20250709/putin-2028093698.html

https://ria.ru/20250729/schaste-2032046086.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, политика