https://ria.ru/20250815/putin-2035470968.html
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 15.08.2025
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство (78,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:00:00+03:00
2025-08-15T11:00:00+03:00
2025-08-15T11:00:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
госдума рф
единая россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94322/42/943224268_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_abce82ad95616e549052191018824bee.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Большинство (78,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Восемь из десяти (78,3%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,7% респондентов. Кроме того, 75,1% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,9%. Работу правительства России одобряют 50,7% опрошенных, не одобряют - 19%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60% респондентов, 19,2% сказали, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 32,8% россиян назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,9% - КПРФ, 7,8% - партию "Новые люди", 3,7% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,9% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4-10 августа 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
https://ria.ru/20250709/putin-2028093698.html
https://ria.ru/20250729/schaste-2032046086.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94322/42/943224268_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b081dfd3862b367bf42e4500944a1fae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: 78,3% россиян доверяют Путину