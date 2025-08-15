Президенты России и США обсудят на Аляске Украину

https://ria.ru/20250815/prezidenty-2035409113.html

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится на Аляске с американским коллегой Дональдом Трампом, центральной темой обсуждений станет украинский вопрос, будут затронуты и другие темы, в том числе дальнейшее развитие российско-американских отношений. Местом встречи лидеров станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Старт переговоров запланирован на 11.30 по местному времени (22.30 мск). Это первый саммит президентов двух стран с начала спецоперации России на Украине и первый визит российского президента в США за 10 лет. Путин также станет первым российским лидером, посетившим Аляску. Что на повестке Как сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, центральной темой переговоров станет урегулирование украинского кризиса, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Переговоры на Аляске начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций, по пять с каждой стороны. С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также на Аляску направится группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита на совместной пресс-конференции. Продолжительность переговоров не регламентирована, она будет зависеть от самих президентов и от того, как пойдет дискуссия. Как отметили в Кремле накануне, российская делегация покинет Аляску сразу после окончания переговоров и направится в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии встречи двух президентов отметил, что сроки ее подготовки были беспрецедентно короткими, а предтечей саммита стали сигналы, которыми обменялись Россия и США в ходе встречи Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Он подчеркнул, что Путин и Трамп готовы разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы. Ожидания от саммитаБудущую встречу лидеров России и США на Аляске некоторые эксперты и аналитики уже называют исторической. Их ожидания от предстоящей беседы президентов в основном оптимистичны. Список двусторонних вопросов, которые, по их мнению, могут войти в повестку, широк: от проблем контроля над вооружениями до совместных исследований в Арктике. Одни аналитики полагают, что Путин и Трамп могут обсудить также готовность Вашингтона снять некоторые санкции. Другие считают, что хорошим итогом встречи могло бы стать восстановление прямого авиасообщения между Россией и США. Звучали мнения, что Путин и Трамп могут представить план по условиям прекращения огня на Украине. Некоторые эксперты не исключают, что Путин и Трамп на Аляске финализируют уже достигнутые договоренности, которые могли обсуждаться во время недавнего визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. При этом Песков указывал на то, что забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой. Он сообщил, что подписания документов по итогам переговоров не ожидается, однако на итоговой пресс-конференции президентов будет очерчен круг договоренностей, которых удастся достичь. Крупнейшие мировые игроки, в том числе Китай, Индия, Турция, приветствовали договоренность о встрече Путина и Трампа. Однако в Европе и на Украине предсказуемо не разделяют общего оптимизма относительно данной встречи. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Европа не хочет, чтобы встреча увенчалась успехом и намеренно подталкивает Киев к тому, чтобы помешать переговорам. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовит провокации для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. Европейские лидеры выступают против принятия каких-либо территориальных решений по Украине в пользу России и каких-либо подобных решений без участия Киева и Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц 13 августа организовал онлайн-встречу с участием европейских политиков, Владимира Зеленского и Трампа, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии российско-американского саммита на Аляске. По итогам встречи Мерц назвал приоритетом возможных мирных переговоров по Украине прекращение огня. Согласно заявлению канцлера, участники онлайн-встречи сошлись на том, что Киеву нужны гарантии безопасности, при этом Украина, по мнению европейцев, должна иметь возможность рассчитывать на западную помощь "в долгосрочной перспективе". Кроме того, европейские лидеры сообщили Трампу о необходимости соблюдения фундаментальных интересов безопасности Европы. По словам Мерца, европейцы исходят из того, что Киев должен сидеть за столом переговоров на следующих встречах. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что американский лидер с пониманием принял позицию европейских стран. По мнению директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Фадеева, встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики. Украинский вопросВ июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. В преддверии встречи Путина и Трампа МИД РФ заявил, что принципиальная позиция России по урегулированию на Украине, озвученная главой государства год назад, остаётся неизменной. Сам российский лидер не раз подчеркивал, что мирное урегулирование на Украине возможно только путем создания условий для долгосрочного мира. Путин отмечал, что Россия готова к диалогу, но намерена договариваться о шагах в деле прекращения конфликта и выхода на приемлемые для всех договоренности, исходя из ситуации на земле. В рамках подготовки к саммиту Путин в четверг провел очное совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента. Открывая встречу, он отметил, что американская администрация предпринимает "достаточно энергичные и искренние усилия" для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договорённости, представляющие интерес для всех вовлечённых в конфликт сторон, с целью создания долгосрочных условий мира - и между странами, и в Европе, и в мире в целом. Песков отмечал, что Россия видит взаимную политическую волю президентов РФ и США решать вопросы, касающиеся украинского конфликта, посредством диалога. Трамп, в свою очередь, говорил, что рассматривает предстоящий саммит с Путиным на Аляске как "шаг в шахматной партии", который должен подготовить почву для следующего этапа. Накануне встречи с президентом России он заявил, что вслед за саммитом на Аляске хочет провести встречу со своим участием, а также Путина, Зеленского и, возможно, кого-то из европейских лидеров. Как отмечал Ушаков, Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Двусторонние отношенияКак отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений России и США из достаточно плачевного состояния - этот процесс сам по себе трудный и растянутый по времени. В частности, РФ и США работают над устранением "раздражителей" в двусторонних отношениях. Целью диалога является восстановление функциональности дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне. На повестке дня также остается вопрос о возобновлении авиасообщения между РФ и США, но "конкретных результатов" пока нет, рассказал в июле замглавы МИД России Сергей Вершинин. Как сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета. Не исключено, что на переговорах Путина и Трампа речь пойдет и о более широкой нормализации отношений. Ожидается, что лидеры государств в ходе переговоров обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщал Ушаков. По его словам, у такого сотрудничества огромный и незадействованный до сих пор потенциал. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что саммит на Аляске может помочь перезагрузить отношения России и США, если встреча пройдет хорошо. Территория диалога и символичность места встречи Путин и Трамп встретятся на территории "Русской Америки". Аляска - самый северный штат США, который когда-то был российской землей. Эта территория была открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке. Она была продана Российской империей США в 1867 году. Россия и США близкие соседи, от Чукотки до Аляски всего 86 километров через Берингов пролив. Российско-американская граница проходит между островами Ратманова и Крузенштерна, которые разделяет менее 4 километров. Ушаков отмечал пересекающиеся экономические интересы РФ и США на Аляске и Арктике и возможные перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. По словам Дмитриева, Россия и США могли бы сотрудничать в Арктике и за ее пределами в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики. В Кремле ранее подчеркивали, что в Арктике не надо сражаться, а надо сотрудничать. Путин также неоднократно заявлял, что Россия выступает за равноправное сотрудничество в арктическом регионе. Кроме этого, как рассказал Ушаков, рядом с военной базой Элмендорф-Ричардсон, где будут проходить переговоры, есть мемориальное кладбище, где захоронено девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза. То, что встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов двух стран и в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией, является символичным, считает помощник президента. Контакты путина и трампа Предстоящая встреча на Аляске станет седьмой для Путина и Трампа и первой после избрания американского лидера на второй президентский срок. Впервые два президента провели переговоры в июле 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге. Вместо запланированных 30 минут беседа длилась более двух часов. Главы государств обсудили кризис на Украине, сирийскую проблему, вопросы кибербезопасности и пути улучшения двусторонних отношений. В Вашингтоне по итогам переговоров отметили, что между лидерами сложилась "позитивная химия". Вторая личная встреча президентов России и США состоялась в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. Отдельных переговоров не было, общение проходило "на ногах" в кулуарах саммита. Тем не менее Путин отмечал, что контакты с Трампом были успешными, а президент США заявил, что провел с Путиным "хорошую беседу" по сирийской проблематике и ситуации вокруг КНДР. Первой полноформатной встречей Путина и Трампа стал саммит в Хельсинки в июле 2018 года. Лидеры обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, в том числе вопросы стратегической стабильности, а также актуальные международные вопросы. Там же Путин подарил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года и пожелал США успешно провести ЧМ-2026. Краткая встреча двух президентов состоялась в ноябре того же года в Париже на мероприятиях, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны. Побеседовать лидерам удалось и во время гала-ужина на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Еще одна встреча Путина и Трампа состоялась в японской Осаке на саммите "двадцатки" в июне 2019 года. Беседа длилась 1,5 часа. Президенты обсудили ситуацию на Украине, а также обстановку в Иране, Сирии, Венесуэле. И Путин, и Трамп тогда согласились, что улучшение отношений между странами соответствует интересам мирового сообщества. После переизбрания Трампа на пост главы Белого дома личных встреч у двух лидеров еще не было, но активно велись телефонные контакты. С начала 2025 года таких разговоров уже было шесть. Последний состоялся 3 июля, накануне национального праздника США – Дня независимости.

