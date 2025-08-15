https://ria.ru/20250815/prezident-2035600181.html

В Сеуле прошла церемония назначения президента

В Сеуле прошла церемония назначения президента - РИА Новости, 15.08.2025

В Сеуле прошла церемония назначения президента

Церемония назначения народом президента Южной Кореи прошла в Сеуле и празднование 80-й годовщины Освобождения Кореи от японского колониализма, президент принял... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T18:02:00+03:00

2025-08-15T18:02:00+03:00

2025-08-15T18:02:00+03:00

в мире

сеул

южная корея

япония

ли чжэ мен

мун чжэ ин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Церемония назначения народом президента Южной Кореи прошла в Сеуле и празднование 80-й годовщины Освобождения Кореи от японского колониализма, президент принял грамоту о своем назначении от представителей народа, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, которое соединяло в себе празднование 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства и аналог инаугурации - церемонию назначения президента народом - прошла на площади Кванхвамун в историческом центре Сеула в пятницу вечером. В нем приняли участие около 10 тысяч человек, включая 80 представителей народа для назначения президента, экс-президент Мун Чжэ Ин с супругой и родственники покойного президента Но Му Хёна, депутаты парламента, руководители конституционных органов, дипломатический корпус, главы местных администраций, религиозных объединений, представители пяти ведущих экономических организаций, профсоюзов и др. Администрация президента провела церемонию его назначения народом, так как новый лидер Южной Кореи пришел к власти в июне в результате досрочных выборов после импичмента предыдущего президента, и начал работу без переходного периода и полномасштабной церемонии инаугурации. Слоганом праздника был "Свет, который мы нашли вместе, освещает Республику Корея". Мероприятие совмещало в себе концерт и церемонию назначения президента народом. Для последней под песню детского хора 80 народных представителей вышли на круглую вращающуюся сцену с белыми панелями-грамотами о назначении президента. Эти 80 граждан, символизирующие 80 лет с момента Освобождения Кореи были выдающимися деятелями в таких сферах, как экономика, наука и технологии, культура и спорт, а также обычные граждане, которые трудились ради "общего благополучия" родины. Народные представители принесли собственноручно написанные грамоты о назначении президента, которые вставили в кубообразную подставку в центре сцены. Последнюю грамоту вручил уже самому Ли Чжэ Мёну глава отобранной правительством компании-разработчика моделей искусственного интеллекта NC AI Ли Ён Со, а президент вставил ее в куб, который засветился. После этого президент зачитал благодарственную и поздравительную речь. "Здесь и сейчас, получив из рук народа назначение, я, Ли Чжэ Мен, 21-й президент Республики Корея, как верный слуга её суверена — народа, буду идти вперёд, опираясь только на народ, к стране, где хозяин — народ, к Республике Корее, где все счастливы", - заявил президент. В своей речи на церемонии народного назначения в День освобождения Ли Чжэ Мен подчеркнул, что вся сила и успех Республики Корея всегда исходили от народа, который защищал страну в войнах, строил её экономику, боролся за демократию и преодолевал кризисы. Он пообещал, что его правительство будет ставить граждан в центр всех государственных решений, развивать их потенциал и направлять национальную мощь на то, чтобы каждый житель жил в мире, безопасности и благополучии. "Я надёжно поддержу наших предпринимателей, которые, принимая вызовы, будут превращать кризисы в возможности, чтобы они свободно росли и уверенно конкурировали на мировом рынке; поддержу учёных и инженеров, готовящих будущее страны, чтобы они могли сосредоточиться исключительно на инновациях", - заявил Ли Чжэ Мён. Президент выразил благодарность за жертвы и усилия прошлых поколений, отметил важность сохранения школ, возрождения деревень, поддержки культуры, спорта, науки и бизнеса, а также пообещал сделать всё возможное для укрепления мира и предотвращения трагедий. Он призвал объединиться для преодоления нынешних трудностей и передать потомкам более сильную и процветающую страну. "Я безмерно горжусь тем, что назначен президентом страны, которую великие граждане нашей Родины возродили! И я обязательно верну эту гордость народу — в виде его радости и счастья", - завершил речь президент, поблагодарив народ. Помимо церемонии участники также смогли посмотреть концерт, который соединял выступления традиционных и современных исполнителей, также на экранах демонстрировались ролики исторической направленности, посвященные освобождению Кореи от колониального господства Японии.

https://ria.ru/20250812/koreja-2034880232.html

https://ria.ru/20250404/seul-2009267870.html

https://ria.ru/20250603/koreya-2020756468.html

сеул

южная корея

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сеул, южная корея, япония, ли чжэ мен, мун чжэ ин